ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 26-2-2020

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية بعد إعلان خبر وفاة حسنى مبارك أمس فى البنك الأهلي المصري، سجل ارتفاعا أمام الجنيه في أول التعاملات، في يوم جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء في البنك المركزي 15.53 جنيه جنيه للشراء بزيادة 3 قروش بعد أن كان أمس الاول الاثنين 15.50 جنيه، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2020 في البنوك

سعر الدولار والعملات الأجنبية

فطبقا لآخر تحديث لـ البنك الأهلي المصري حول أسعار العملات اليوم الأربعاء وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، في يوم جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وجاءت أسعار صرف الدولار في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الأربعاء شراء : 15.53، وبيع : 15.63

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم اأربعاء شراء : 16.87 وبيع : 16.03

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الأربعاء ، فقد سجل شراء : 20.12 وبيع : 20.33 جنيه

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الثلاثاء​ شراء : 15.88 وبيع : 16.06

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الأربعاء ، فقد سجل شراء : 14.04 وبيع : 14.19

سعر الريال السعودى​

أما سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء فقد سجل​ شراء : 4.12 وبيع : 4.16 جنيه

سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء​ شراء : 50.56 بيع : 51.08

سعر الدرهم الإماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الأربعاء شراء : 4.22 ، وبيع : 4.25

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الثلاثاء شراء : 2.21 وبيع : 2.22

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الدولار يسقط .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 24-2-2020

وشهد سعر الدولار تراجع في 7 بنوك محلية وذلك تزامنا مع إعلان وفاة حسنى مبارك وهى بنوك، البنك المصري الخليجي ، المصرف المتحد ، كريدي أجريكول ، بنك عودة ، بنك الشركة العربية المصرفية ، البنك التجاري الدولي ، بخلاف البنك المركزى المصرى .

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاربعاء شراء : 15.53 ، وبيع : 15.63 بارتفاع قرشان عن أمس.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء شراء : 4.13 ، وبيع : 4.17

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاربعاء 25-2-2020 شراء : 15.51 ، وبيع: 15.61

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء في بنك مصر شراء : 4.12 ، وبيع : 4.16