"مياه الإسكندرية": تركيب 6 آلاف و844 عدادا بمشروع التطوير الحضاري "بشاير الخير3"

كشف رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية المهندس أحمد جابر، عن تركيب 6 ألاف و844 عدادا بمشروع التطوير الحضاري (بشاير الخير3) والمتوقع افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة.





جاء ذلك خلال جولة لرئيس الشركة، اليوم /الأربعاء/ لمتابعة مختلف أعمال شركة مياه الإسكندرية بالمشروعات القومية.





وأشار جابر إلى أنه يجرى تركيب باقي العدادات الفرعية والعمومية بجميع الوحدات السكنية بالمنطقة.. لافتا إلى الشركة تقوم بالمشاركة في أعمال تطوير محور المحمودية وما يصاحبها من إحلال وتجديد للخطوط المتهالكة؛ حيث تم معاينة تغيير وتركيب خط قطر (500) مم لتغذية وتحسين الخدمة بمناطق (كرموز والمحمودية) وحتي (مينا البصل).





وتضمنت الجولة متابعة ما تم تنفيذه من أعمال تجديد وإنشاء فرعي (محرم بك) و(البلد).. حيث تم مراجعة الرسومات الهندسية مع قطاع المشروعات والإشراف على تقسيمات المكاتب والإدارات مع التوصية بمراعاة توفير سبل التهوية والإضاءة الجيدة ودعم مجال صحي وآمن للعاملين.





كما شملت الجولة تفقد منفذ خدمة عملاء (محرم بك) لمباشرة أحوال العاملين والاطمئنان على إرضاء العميل بتقديم جميع الخدمات بالصورة اللائقة.