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أخبار البلد

ضبط مكملات غذائية مهربة في مطار القاهرة بـ133 ألف جنيه.. صور

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:26 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية برئاسة عصام أحمد فرج بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بقريه البضائع بمطار القاهرة من ضبط محاوله تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية بقيمة 133 الف جنيه، وذلك بالمخالفة لقانون الصيدله وقانون الجمارك والاستيراد والتصدير.


أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الصادرات الجوية بجمرك مصر للطيران بقريه البضائع برئاسة رشوان زيدان جمرك صادر مصر للطيران ،إشتبه باسم فتحى مأمور الجمرك فى مشمول شهادة الصادر رقم 989 لسنة 2020 بإسم شركة تصدير والصنف المصدر طبقا للمستندات عبارة عن 94 طرد زيت حبة البركة بوزن 2000 كيلو جرام مصدرة الى كازاخستان.


وبالعرض على رشوان زيدان مدير إدارة الجمرك قرر تشكيل لجنة من لؤى أحمد و أيمن صلاح ، و خالد فهمي ،  تحت إشراف محمد السيد مدير إدارة الحركة فتبين وجود 2083 عبوة من الأدوية والمكملات الغذائية ( نقط للأنف - ايفاسكين- فيبكس- زيت نيجيللا كيور - عسل ملكي - دهان جنسي ) وزيت بلانتا الغير مسجل بوزارة الصحة.


وتم العرض على الصيدليه فأفادت بأن المضبوطات مخالفة لقانون الصيدله رقم 127 لسنه 1955 وأوصت بإتخاذ الإجراءات القانونية ،وبلغت قيمة المضبوطات 133 ألف جنيه.


قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية بالقاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط برقم 2 لسنة 2020‪.

ضبط مكملات غذائية مهربة في مطار القاهرة بـ133 ألف جنيه.. صور
ضبط مكملات غذائية مهربة في مطار القاهرة بـ133 ألف جنيه.. صور
ضبط مكملات غذائية مهربة في مطار القاهرة بـ133 ألف جنيه.. صور
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