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أخبار العالم

سقوط طائرة تركية مسيرة في ليبيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت منصة الدفاع الجوي في الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، اسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب العاصمة طرابلس. 

وقال مسؤول بإدارة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح لفضائية العربية إن دفاعات الجيش الجوية نجحت في إسقاط الطائرة المسيرة فوق الأحياء البرية بالقرب من مطار طرابلس العالمي. 

وأضاف أن: "عندما كانت تحاول الإغارة على مواقع الجيش، مؤكدا أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت محمّلة بصواريخ وهي من نوع "بيرقدار"". 

واعتادت تركيا على استخدام هذا النوع من الطائرات المسيرة في ليبيا، وهو ما اثبت فشله بشكل كامل. 



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