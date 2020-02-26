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أخبار العالم

حالات كورونا جديدة في الكويت

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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محمد علي

ُأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المُستجد إلى 26 حالة.


أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي على تويتر نقلا عن رئيس مركز التواصل والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أنه عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي اليوم تقرر تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2020 ولمدة أسبوعين ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية. وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إن "الحالات الجدیدة ھي لمواطنین مرتبطین بالسفر إلى إیران"، موضحة أن "جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا المستجد (كوفید - 19)". كما أھابت بالمواطنین والمقیمین الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.


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