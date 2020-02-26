وداعا للكرة الصفراء.. الحسناء الروسية ماريا شارابوفا تعلن اعتزال التنس





ونشرت شارابوفا بيانًا أعلنت فيه اعتزالها رياضة التنس، قائلة فيه:" كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها منذ كنت طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرتي فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاما؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة التنس، وداعا".

أعلنت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا، اليوم الأربعاء، اعتزالها رياضة كرة التنس بصفة نهائية.





مسيرة شارابوفا كانت حافلة بالبطولات، حيث حصدت 5 بطولات جراند سلام، وتصدرت التصنيف العالمي للاعبات التنس أكثر من مرة، لكنها أصيبت على مستوى الكتف، فأجبرت على الإعتزال.

يذكر أن قد تم إيقاف ماريا شارابوفا لمدة عامين في عام 2016، لثبوت تعاطيها للمنشطات.