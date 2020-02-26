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رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد اعتبار الزمالك مهزوماً أمام الأهلي بالقمة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك.

واعتبر اتحاد الكرة الأهلي فائزًا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويُعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري من 16 مباراة برصيد 31 نقطة خلف المقاولون العرب الوصيف بنقطة واحدة والنادي الأهلي المتصدر بـ 17 نقطة.

ووقع اتحاد الكرة غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.

وجاء ترتيب الدوري المصري لكرة القدم كاملاً كالآتي:
ترتيب الدوري المصري بعد اعتبار الزمالك مهزوماً أمام الأهلي بالقمة
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