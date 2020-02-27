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اقتصاد

اليوم.. قطع المياه 12 ساعة عن 4 مناطق بالقاهرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:00 ص
قطع المياه
قطع المياه
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة  انه نظرًا لقيامها بأعمال احلال وتجديد  بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة،الأمر الذى  يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( جميع مناطق المرج – عين شمس الشرقية – منطقة مصنع الصابون بالقلج).

وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الخميس الموافق 27 - 2-2020 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم، وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
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