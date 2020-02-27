وأكدت الوزارة في بيان مساء يوم /الأربعاء/ - أن المغرب لم يسجل أي حالة لمرض فيروس "كورونا" المستجد، وذلك ردا على بعض الشائعات التي تروج في بعض المواقع الإلكترونية المغربية.

وناشدت الوزارة كافة المواطنين ووسائل الإعلام وكذا جميع المتدخلين، بعدم الانسياق وراء الشائعات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والترويج لها، مشيرة إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الوبائية الوطنية يتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة.