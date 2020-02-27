أحلى من المحلات.. طريقة تحضير سلطة البطاطس للشيف أميرة شنب

هناك العديد من المقبلات وأنواع السلطات اللذيذة التي يحبها العديد من الأشخاص، وتعد بمثابة فاتح للشهية على مائدة الطعام، تعتبر سلطة البطاطس من أكثر أنواع المقبلات ذات المذاق الرائع كما أنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية.
إليكِ طريقة تحضير سلطة البطاطس للشيف أميرة شنب ..
مكونات سلطة البطاطس :-
1 ملعقة كبيرة ثوم
1 ملعقة عصير الليمون
5 ملاعق من البسلة المسلوقة
1 ملعقة من اللبن الرائب
½ ملعقة صغيرة مستردة
2 كوب بطاطس مكعبات مسلوقة
ملح للتذوق
طريقة تحضير سلطة البطاطس :-
في وعاء أضيفي كافة المكونات ماعدا اللبن والليمون والمستردة
وقومى بخلطهم جيدا ثم أضيفى اللبن والليمون والمستردة
وضعى السلطة فى الثلاجة لمدة 15 دقيقة ثم زينيها بقليل من البقدونس وتقدم .