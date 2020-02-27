أحلى من المحلات.. طريقة تحضير سلطة البطاطس للشيف أميرة شنب

هناك العديد من المقبلات وأنواع

اللذيذة التي يحبها العديد من

الأشخاص

، وتعد بمثابة فاتح للشهية على مائدة الطعام، تعتبر

البطاطس من

أكثر

أنواع

المقبلات ذات المذاق الرائع كما

أنها

تحتوي على العديد من الفوائد الصحية.