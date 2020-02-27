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أخبار العالم

إيران تروع العالم بـ كورونا: لن نفرض حجرا صحيًا على أنفسنا

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:36 م
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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محمد علي
قال رئيس إيران إن بلاده لا تعتزم فرض الحجر الصحي على أي مدن وبلدات رغم انتشار تفشي فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد، وفق ماذكرت صحف انجليزية.

وقال الرئيس الايراني، حسن روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء إن السلطات الصحية ستواصل  فقط الحجر الصحي على المصابين، وهو الأمر الذي يهدد بتفاقم المرض.

وطلب المسؤولون من الناس عدم الذهاب إلى قم ، مركز تفشي المرض ، لكنهم لم يغلقوا ضريحًا في المدينة يستقطب ملايين الحجاج الشيعة.

وأبلغت إيران إن عدد الوفيات بكورونا في إيران ارتفع إلى رقم جديد،  حيث وصل إلى 22 حالة وفاة  وإجمالي إصابات مؤكدة وصل إلى  141.

وهي الأرقام التي تدق ناقوس الخطر، بعدما تحولت إيران إلى بؤرة وباء ودولة نقلت العدوى لدول أخرى، كان أبرزها الدول العربية الخليجية.

ونقلت إيران العدوى لمواطنين من البحرين والكويت والسعودية كانوا يقومون بزيارة لها، وذهبوا دون أن تجري الفحص اللازم لهم، وهو ما رفع الأعداد المصابة.

وارتفعت أعداد المصابين بكورونا في الكويت إلى 43، بينما كانت في البحرين 33، منها  6 سعوديات.

كما أخبر روحاني اجتماع مجلس الوزراء أنه تلقى تقارير "واعدة" من وزارة الصحة .

وقال إن مجموعات اختبار Covid-19 كانت تصل من الخارج عبر منظمة الصحة العالمية وكان هناك انخفاض في الإحالات إلى المستشفيات.

وحث الرئيس الإيرانيين على تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق المتضررة ، لكنه شدد على أنهم لا داعي للقلق بشأن حبسهم لمدة أسبوع أو أكثر.

ومن بين أولئك المحتجزين حاليا رئيس فرقة العمل الإيرانية على كوفيد 19 ، نائب وزير الصحة الإيراني إراج هريرشي ، الذي أعلن أن "الحجر الصحي ينتمي إلى العصر الحجري" قبل يوم واحد من الاعتراف بأنه قد أثبت أنه مصاب بالمرض.

وفرضت السلطات في الصين وإيطاليا قيودًا صارمة بالحجر الصحي على مناطق بأكملها في محاولة لوقف انتشار Covid-19.

وقال الدكتور بروس أيلوارد ، رئيس البعثة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين حول Covid-19 ، إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الصين قد "غيرت" مسار تفشي المرض في البلاد.

أعرب خبراء صحة آخرون عن قلقهم بشأن قرار إيران عدم تقييد الوصول إلى ضريح في قم.

حذرت منظمة مراسلون بلا حدود ، الوكالة الدولية لمراقبة وسائل الإعلام ، إيران من أن "احترام حق الجمهور في التقارير الإخبارية الكاملة والمستقلة والمتنوعة والجيدة ، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، هو أفضل وسيلة لحماية السكان ومكافحة الشائعات".

ولام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومنظمة مراسلون بلا حدود، إيران لعدم شفافيتها واخفائها أمر الفيروس حتى انتشر وتحول إلى كارثة، يسعى الجميع إلى حصارها.

وأصبحت طهران مصدرًا لعشرات الحالات في البلدان المجاورة ، بما في ذلك أفغانستان والبحرين والعراق والكويت وعمان وباكستان.

وحاليا المصاب بالفيروس في العالم 80،000 حالة تم الإبلاغ عنها  وأكثر من 2700 حالة وفاة.

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