تريزيجيه يتوعد مانشستر سيتي قبل مواجهة نهائي كأس الرابطة





وقال محمود حسن تريزيجيه في رسالة أبرزها الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" مستعدون وسنتقاتل من أجل اللقب".





وكان أستون فيلا تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 3 - 2، بمجموع المباراتين، بينما تأهل مانشستر سيتي على حساب مانشستر يونايتد.





يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل أخر نسخة من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

أكد الدولي المصري محمود حست تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا، أن فريقه جاهز لاسقاط مانشستر سيتي، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل إطار نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.