محافظ الوادي الجديد يكشف خطته لتطوير مطار الخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتجهيز المنطقة الواقعة بين طريق المطار والسور المجاور، وذلك بعمل طبقة هليكوبتر.





جاء ذلك خلال تفقده، الخميس، أعمال تطوير وتجميل مدخل المحافظة بطريق مطار الخارجة.





كما وجه برفع كفاءة المنطقة المحيطة بطول الطريق وزراعتها بنباتات الزينة لإضفاء مظهر حضاري لواجهة المحافظة.

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وقال المحافظ، إنه يجري تنفيذ خطة الرصف بالشوارع الداخلية للمدينة والقرى خلال العام المالي الجاري، كما أن هناك خطة أخرى لرصف بعض الشوارع بمدينة الخارجة ضمن خطة تطوير العشوائيات، وخُصصت بالفعل الميزانيات الخاصة بها، تمهيدًا لإجراء عمليات الرصف، وذلك عقب الانتهاء من صيانة وتطوير بعض المرافق بالشوارع المراد رصفها والتي تتضمنها خطة العشوائيات بمديرية الطرق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات ورصف وصيانة الطرق.