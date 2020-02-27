سعفان: بدء قبول طلبات التدريب على 8 مهن بالوادي الجديد أول مارس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه سيتم بدء الدورة التدريبية المجانية على 8 مهن لـ "كهرباء التركيبات والتوصيلات، وخراطة المعادن، والتبريد والتكييف، ولحام الكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة العامة، والتفصيل والخياطة، وصيانة التليفون المحمول" بمركز التدريب المهنى بمدينة الخارجة التابع لمديرية القوي العاملة بالوادي الجديد، اول مارس 2020؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة في جميع المحافظات.





وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية، أن هذه الدورات تتم مجانيا ، وذلك سعيا لتوفير عمالة فنية للدخول فى سوق العمل والمشروعات القومية التى تقام على أرض المحافظة، ومنها مشروع إنشاء مجمع الصناعات بفوسفات أبو طرطور والذى يحتاج إلى العديد من العمالة الفنية .





وأشار مدير المديرية إلي أن الدورة تستمر لمدة 45 يوما ، ومن أهم المميزات التى يحصل عليها المتدرب، هي توفير ملابس للتدريب، والحصول على شهادة تدريب، ويتم قبول طلبات المتدربين بمكتب تشغيل الخارجة ، ومركز التدريب المهنى.