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فن

أخبار الفن| شيرين رضا: أنا مش عايزة واحد ينام جنبي .. سر بكاء شيرين عبدالوهاب .. أسباب المشاهدات الضعيفة لألبوم عمرو دياب

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:02 م
شيرين رضا
شيرين رضا
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آيه عاطف
ننشر موقع "صدى البلد" الاخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


أكدت الفنانة شيرين رضا، أنها اكتفت من العلاقات العاطفية، مشيرة إلى أنها تريد أن تعيش حياتها بشكل به راحة وسلام نفسي.


لم يحقق البوم عمرو دياب الجديد "سهران" مشاهدات عالية عبر موقع "يوتيوب"، كما توقع الكثيريون من جمهوره، فتعد اغنية هيعيش يفتكرني هي الأغنية الأكثر استماعًا في ألبوم الهضبة الجديد بنسب مشاهدة وصلت لـ 2 مليون ونصف مشاهدة وهو رقم قليل مقارنة بما حققه نجوم الغناء بأغانيهم. 



أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤخرًا حفلا غنائيا ضخما في الفجيرة، وسط حضور جماهيري كبير، تحدثت شيرين للكاميرات التليفزيونية عن تفاصيل مرضها حيث قالت :" كان عندي تليف على الرحم عند كل الستات لكن انا كان عندي حجمه كبير شوية .. عشان كدة عملت عملية كبيرة".


نشر المطرب والموزع الموسيقي نادر حمدي صورة تجمعه بالشاعر تامر حسين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، من داخل طائرة خاصة. 


تستأنف اليوم  الخميس؛ النجمة نيللي كريم تصوير مشاهدها في مسلسل بـ "100 وش" في منطقة الزمالك حيث من المقرّر أن تخوض نيللي الماراثون الرمضاني بعد غياب العام الماضى.


ردت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي علي تويته الفنان اللبناني وائل كفورى الذي اثار بها جدلا كبيرا قائلا : " سنين بفتّش وبسأل #مين_حبيبي_أنا ، اليوم عرفت مين هوّي حبيبي نوال الزغبي القوية"، في إشارة منه الى الدويتو الشهير الذي جمعه بنوال الزغبي " مين حبيبي انا". 
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