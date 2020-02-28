فيديوجراف.. شيرين رضا تكشف عن علاقتها الجريئة بالرجال

أكدت الفنانة شيرين رضا، أنها اكتفت من العلاقات العاطفية، مشيرة إلى أنها تريد أن تعيش حياتها بشكل به راحة وسلام نفسي.
وقالت شيرين رضا، في أحد اللقاءات التليفزيونية: "كان عندي علاقات كتيرة في حياتي، كفاية كدة بالنسبالي.. انا مش عايزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي وخلاص".
وقدّمت الفنانة شيرين رضا، العديد من الأعمال الفنية الناجحة كان من بينها فيلم "الكويسين"، و"الضيف"، و"فوتوكوبي"، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وغيرها من الأعمال المميزة.
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