فيديوجراف.. شيرين رضا تكشف عن علاقتها الجريئة بالرجال

الفنانة شيرين رضا، أنها اكتفت من العلاقات العاطفية، مشيرة إلى أنها تريد أن تعيش حياتها بشكل به راحة وسلام نفسي. أكدت، أنها اكتفت من العلاقات العاطفية، مشيرة إلى أنها تريد أن تعيش حياتها بشكل به راحة وسلام نفسي.





شيرين رضا، في أحد اللقاءات التليفزيونية: "كان عندي علاقات كتيرة في حياتي، كفاية كدة بالنسبالي.. انا مش عايزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي وخلاص". وقالت، في أحد اللقاءات التليفزيونية: "كان عندي علاقات كتيرة في حياتي، كفاية كدة بالنسبالي.. انا مش عايزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي وخلاص".





الفنانة شيرين رضا، العديد من الأعمال الفنية الناجحة كان من بينها فيلم "الكويسين"، و"الضيف"، و"فوتوكوبي"، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وغيرها من الأعمال المميزة. وقدّمت، العديد من الأعمال الفنية الناجحة كان من بينها فيلم "الكويسين"، و"الضيف"، و"فوتوكوبي"، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، وغيرها من الأعمال المميزة.





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