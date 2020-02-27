القصة الكاملة عن تعليق تأِشيرات العمرة .. وموقف حقوق المعتمرين





أثار قرار المملكة العربية السعودية بتعليق إصدار تأشيرات العمرة حتى تنتهى من اتخاذ اجراءات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19) عبر منافذها حالة من التساؤلات حول مصير شركات السياحة و المعتمرين الحاصلين على تأشيرات لاداء سنة العمرة وأثر القرار المادى على قطاع السياحة الدينية .





يجرى على قدم و ساق حاليا اجتماعات بين وزارة السياحة و الاثار و شركات السياحة و الطيران المدنى لمناقشة تداعيات القرار السعودى بشأن تعليق اصدار تأشيرات العمرة و تعليق رحلات الطيران من مطار القاهرة الى المملكة السعودية .





ونسرد فى التقرير التالى القصة الكاملة عن قرار تعليق تأِشيرات العمرة ورحلات الطيران من مطار القاهرة الى المملكة السعودية .





«تعليق إصدار تأشيرات العمرة»





قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن مسئولي إصدار تأشيرات العمرة في المملكة العربية السعودية قاموا بتعليقها؛ بناءً على تعليمات بمنعها، وستقوم وزارة الحج بالتوضيح تباعًا حول الموقف.





وأكد "السيسي"، فى تصريحات صحفية، إن السعودية توقف منح تأشيرات العمرة لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة؛ بناءً على تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب فيروس الكورونا.





وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى وقف التعامل على "سيستم" إصدار تأشيرات العمرة، وجارٍ المتابعة مع المملكة السعودية للوقوف على مستجدات الموقف.





قال مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة إنه سيتم عقد اجتماع مع غادة شلبى نائب وزير السياحة و الآثار للتعامل مع قرار السعودية بشأن تعليق تأشيرات العمرة وتأثيرها على حجوزات وتعاقدات الشركات السياحية لسكن المعتمرين والتاشيرات التى تمت بالفعل .





«تنسيق مع القنصل السعودى»





أكد شلبى فى تصريح ل" صدى البلد " أن صباح اليوم شهد العديد من الاتصالات للتواصل مع القنصل السعودى للتنسيق حول إيجاد آليات للتعامل مع القرار السعودى بتعليق إصدار تأشيرات العمرة .





أشار رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة الى التواصل والتنسيق مع غرفة شركات السياحة و المستشار التنفيذى لبوابة العمرة للتعامل مع الموقف الحالى .





تابع أن هناك وقفا مؤقتا لتعامل شركات السياحة على بوابة العمرة حتى انتهاء المناقشات مع الجانب السعودى.





«غرفة عمليات علي مدار الساعة»





تؤكد غرفة شركات السياحة أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكه بناء علي تعليمات وزارة الصحة السعوديه بسبب الكورونا وحفاظًا .. كما تؤكد الغرفة ان هذه المتابعة تأتي في إطار متابعة الغرفة منذ فترة الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدول بشأن منع انتشار فيروس كرونا.





وقد تلقت الغرفة بيان وزاره الخارجيه السعوديه في هذا الصدد والذي جاء فيه تعليق إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم وكذلك تعليق الدخول للحاصلين علي التأشيرات من بعض الدول بشكل مؤقت.





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وعلي الفور قرر مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلي رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف علي مدار الساعة إنطلاقا من حرص الغرفه علي سلامه المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم .





«إجراءات إحترازية»









وإذ تؤكد الغرفة التزام أعضائها من الشركات بتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية التي تتم بصفه مؤقته لثقتها في حرص السلطات السعودية علي سلامة وامن المعتمرين من كافة أنحاء العالم .









وتعلن الغرفة انها قامت فور صدور القرار السعودي باتصالات علي اعلي مستوي بالجهات المسئولة في كل من مصر والسعودية بجانب شركات الطيران وخدمات المعتمرين والفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.. وقد ابدت جميع الجهات تعاونا كبيرا وتفهمًا للظروف الطارئة.





«حقوق المواطنين»





وتبذل غرفة العمليات بالغرفة جهدًا كبيرًا لضمان حقوق المواطنين وشركات السياحة وبحق الموقف من الرحلات التي تم إلغاؤها بناء علي قرار التعليق المؤقت.





وتناشد الغرفة جميع المعتمرين بعدم القلق مطلقا وان يثقوا ان كل تلك الإجراءات للحفاظ علي سلامتهم وتؤكد الغرفة أنه فور صدور قرار إنهاء التعليق المؤقت الحالية للعمرة سيتم تنظيم الرحلات لهم دون أى أعباء إضافية أو غرامات.





من جانبها قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، إننا نحترم قرار السعودية بتعليق إصدار تأشيرات العمرة حتى انتهاء استعداداتها لتأمين منافذ دخول المعتمرين والسياح.





أكدت غادة فى تصريح ل" صدى البلد " ان اجتماعا سيعقد، بعد ساعة من الآن، يضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار وشركات السياحة والطيران لمناقشة تداعيات القرار السعودى لتعليق إصدار تأشيرات العمرة.





«وقف الرحلات من مطار القاهرة»





واضافت نائب وزير السياحة إلى أن مطار القاهرة أوقف رحلات المعتمرين المتجهة إلى السعودية الى ان يصدر قرار آخر من الجانب السعودى .





ولفتت انه جار التواصل مع القنصل السعودى لمناقشة مستجدات وتداعيات القرار على الجانب المصرى مؤكدة اننا نسعى للعمل على صالح المواطن المصرى والشركات السياحية.





ونوهت إلى ان أمن وصحة المواطن المصرى أولى و اهم أولوياتنا فى ظل الظروف الراهنة.



