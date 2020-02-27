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تعليم

منحة مجانية للبرنامج التدريبي "ولد مشروعك" بتجارة عين شمس

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:24 م
عميد كلية تجارة عين
عميد كلية تجارة عين شمس
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حسام الفقي
تقدم  كلية تجارة جامعة عين شمس منحة مجانية للبرنامج التدريبي بعنوان "ولد مشروعك " برعاية الدكتور خالد قدرى عميد الكلية، الدكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور ايمن الحماقي منسق مبادرة تكامل بالكلية.

وتنظم كلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD منحة مجانية البرنامج التدريبي "ولد مشروعك" وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين ٩،٨ مارس القادم.

وعلي راغبي الاشتراك التوجه لمقر مبادرة تكامل بالكلية الدور الأول مبني د. حسن غلاب.
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