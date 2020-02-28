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مرأة

توقف عنها.. 5 عادات خاطئة لا ينصح باتباعها عند إنقاص الوزن

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:31 ص
انقاص الوزن
انقاص الوزن
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نهى هجرس
تقوم العديد من الفتيات بأتباع بعض الأنظمة الغذائية التى تساعدها على التخلص من الوزن الزائد فى الجسم، ولكن تنتهى فى النهاية بدون نتائج 

ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أهم العادات الخاطئة التى تمنع التخلص من الوزن الزائد

- النقص في الـ مغنيسيوم:
 لـلمغنيسيوم"بعض الآثار المفيدة في تقليل واحتباس السوائل أثناء الدورة الشهرية، ولا سيما التخفيف من الشعور بالانتفاخ، وللحصول على بطن ممشوق، تنصح بتناول المزيد من الأطعمة الغنية بالـ"مغنيسيوم"، مثل: الخضروات الورقية الخضراء والفاصولياء والمكسرات.

- تناول أطعمة لا يهضمها الجسم:
تتسبب الأطعمة التي قد يتحسس منها الجسم، بالالتهاب الداخلي، وكلما استهلك الجسم منها كثر الالتهاب فيه، وبالتالي أصبح عرضة للإصابة بمشكلات عسر الهضم وقلة امتصاص المواد الغذائية بشكل فعال، مما يؤثر سلبًا على عملية خسارة الوزن وإنتاج الطاقة

- الإكثار من شرب الـ صودا:
من المعلوم أن مشروبات الـ"صودا" تحتوى  على السكر والسعرات الحرارية العالية، مما يؤثر سلبًا على صحة النظام الغذائي، مع الإشارة إلى أن الـ"صودا" الخالية من السعرات الحرارية لا تعد صالحة للجسم أو الريجيم. 

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- تناول الأملاح
الكثير من الأشخاص تستهلك أكثر من الكم الموصى به من الصوديوم يوميًّا، وحتى لو لم يتأتى استهلاك الـ"صوديوم" مباشرةً من ملح الطعام، فمن المحتمل أن نحصل عليه من الأطعمة المعلبة وصلصة السلطة واللحوم، وحتى بعض منتجات الألبان

 وللحصول على بطن ممشوق، يجب تجنب إضافة الملح إلى وجبات الطعام، ولإضافة النكهة، يمكن استخدام التوابل والأعشاب الصحيّة (القرفة ،والفلفل الحار، والكمون، والزنجبيل، والريحان، والبقدونس .

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