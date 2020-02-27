العليا للأخوة الإنسانية: البابا فرنسيس بصحة جيدة وتعرض لنزلة برد عادية

قال الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام، إنه أجرى اتصالا بالمونسينيور يوأنس لحظي، السكرتير الشخصي لقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، للاطمئنان على صحة قداسته.





وأوضح الأزهر الشريف - في بيان اليوم الخميس - أن سكرتير البابا فرنسيس أكد - خلال الاتصال - أن قداسة البابا بصحة جيدة، وأنه تعرض لنزلة برد عادية.





وأضاف البيان أن المستشار محمد عبد السلام، طلب من المونسينيور يوأنس لحظي أن ينقل للبابا فرانسيس تحيات كل أعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية وصادق دعائهم له بالشفاء العاجل.