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هنفطر إيه النهاردة.. فول بالطحينة وطعمية إسكندراني محشية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:30 ص
طعمية محشية
طعمية محشية
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نهى هجرس
تُعد وجبة الإفطار من الوجبات التى يعتمد عليها الجسم طوال اليوم، ويفضل أن تكون مكونة من جميع العناصر الغذائية الهامة، ولذلك نقدّم لكم طريقة عمل الفول بالطحينة مع الطعمية الإسكندراني المحشية اللذيذة.

مقادير الفول بالطحينة:-
فول 
طحينة 
بصل 
طماطم 
كمون 
ليمون 
ملح 
فلفل 
زيت 
كزبرة خضراء

 طريقة تحضير فول بالطحينة
* يوضع زيت في طاسة على النار.
* يوضع بها ثوم وبصل مقطعين مكعبات.
* يضاف إليها الملح والفلفل وفلفل حار والكمون.
* يضاف عصير ليمون على الفول ويضاف إلى الطاسة.
* تضاف إليه الطحينة ويقلب جيدا. ثم يقدم ساخنا بالهنا

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مقادير الطعمية الإسكندراني المحشية:-
عجينة طعمية 
بصل مكرمل 
بقدونس مفروم 
سجق مقطع صغير 
شطة 
هريسة 
كزبرة حب 
سمسم 

طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية
* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة
* ثم تقلى في الزيت وتقدم

حشوة أخرى
* تحشى العجينة بالسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم
* ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة

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