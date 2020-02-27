اهم الاخبار: مقتل 34 جنديًا تركيًا ..انقلاب قطار الإسكندرية - مطروح .. ظهور حسام حسن في الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:









أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين جراء غارات على إدلب السورية.







انقلب قطار قادم من محافظة الإسكندرية متجها إلى محافظة مطروح في منطقة سيدي عبد الرحمن الواقعة قبل الضبعة بـ٢٠ كيلو مترا، وأكد مصدر بـ هيئة السكة الحديد أن القطار انقلب منه 3 عربات، بالإضافة إلى الجرار من أثناء قدومه من محافظة الإسكندرية مطروح، بالتحديد في المنطقة الواقعة بين الضبعة وسيدي عبد الرحمن.









حضر حسام حسن النجم التاريخي للكرة المصرية ، اليوم إلى النادي الأهلى فى زيارة جديدة لناديه القديم ، من أجل خوض مباراة كرة خماسية ودية مع أساطير النادى الأهلي .









أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، نجاح معهد إسرائيلي في تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.





قال السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن مصر خالية من كورونا وليس من مصلحة الحكومة إخفاء تعرض مصر للإصابة بالفيروس، مضيفا أنه تم تخصيص 26 مستشفى على مستوى المحافظات، لتكون بمثابة حجر لأي إصابة بفيروس كورونا.









قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، تعليقا على وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك،:" فقدنا أحد قادة أكتوبر العظماء، ولولا العظماء الذين حرروا سيناء كانت ستظل سيناء محتلة حتى الآن".





تابع الأزهر الشريف ببالغ القلق الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" وتسببه في وفاة كثيرين حول العالم، وما أعقب ذلك من اتخاذ العديد من الدول إجراءات احترازية للوقاية من هذا الوباء الخطير.







