أخبار الفن.. محمد رمضان فى إمبابة.. تطور غريب فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنه سوف يتواجد فى إمبابة مساء اليوم، وكتب "الليلة عندي زيارة لمطعم الراجل الجدع الحاج ربيع وسط أهالي إمبابة الغاليين".





كشفت محامية أسرة قتيل فيلا نانسى عجرم عن أزمة جديدة تواجه القتيل، لعدم تمكن أسرته من نقله إلى داخل الأراضى السورية.





سخر المهندس نجيب ساويرس من أنباء انتشار فيروس كورونا عبر حسابه على موقع تويتر.





نجح مهرجان بنت الجيران لـ حسن شاكوش وعمر كمال فى الوصول إلى 138 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بالرغم من الهجوم عليه ووقف مقدميه من قبل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.





تقام الدورة الافتتاحية لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فى الفترة من 12 وحتى 21 مارس 2020 في جدة التاريخية، وتتبنى شعار "تغيير السيناريو".





نشرت صحيفة الجارديان البريطانية أقوال الشاهدات الست، في قضية الاعتداء الجنسي المتورط فيها المنتج العالمي الشهير هارفي وينشتاين.



