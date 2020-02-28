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رياضة

موعد قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي "اليوروباليج"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل رسميا 15 فريقًا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، في انتظار اكتمال النصاب غدًا بعد انتهاء مباراة سالزبورج النمساوي ضد اينتراخت فرانكفورت الألماني.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور 16 ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي ظهر اليوم الجمعة الموافق28 فبراير في مدينة زيورخ السويسرية.

وحجز فريق مانشستر يونايتد مقعدا بدور الـ 16 من الدورى الأوروبى بعد الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكى، بخسمة أهداف دون رد فى اياب دور الـ 32 من الدورى الأوروبى بالمباراة التى أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".

وجاءت الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 كالاتي:

أولمبياكوس اليوناني
مانشستر يونايتد الإنجليزي
وولفرهامبتون السويسري
بازل السويسري
باير ليفركوزن الألماني
روما الإيطالي
لاسك الروسي
فولفسبورج الألماني
شاختار الأوكراني
كوبنهاجن الدنماركي
إنتر ميلان الإيطالي
إشبيلية الإسباني
خيتافي الإسباني
باشاكير التركي


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