استفسار خاص من فايلر لإدارة الأهلي قبل مواجهة صن داونز

وجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، استفسار لمجلس ادارة النادي الأهلي وذلك قبل مواجهة صن داونز المقبلة.





واستفسر فايلر من إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب عن امكانية السفر الى جنوب افريقيا بطائرة خاصة وليس في رحلة طيران عادية.





ويخشى المدير الفني السويسري على لاعبي الأهلي من التعرض للإرهاق خاصة وان اللاعبين يمرون بوقت صعب في منتصف الموسم بالوقت الحالي.





ومن المنتظر ان تدرس ادارة النادي الاهلي طلب رينيه فايلر والرد بشكل نهائي عليه.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق صن داونز الجنوب افريقي يوم الغد السبت باستاد القاهرة الدولي في اطار ذهاب دور الـ16 من عمر دوري ابطال افريقيا.





ويطير فريق الاهلى الى جنوب افريقيا يوم 1 مارس وذلك استعدادا لمباراة الإياب ضد الفريق ذاته يوم 7 مارس.



