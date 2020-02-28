أردوغان يقطع الإنترنت عن شعبه بعد مقتل جنود أتراك في إدلب

رصد موقع NetBlocks.org الأمريكي، والمتخصص في مراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت في مختلفِ دول العالم، توقف تام لجميع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وذلك تزامنًا مع عملية عسكرية جوية شنها الجيش العربي السوري على مليشيات تركية في محافظة إدلب السورية.





وقال الموقع إن مواقع السوشيال ميديا تعطلت تمامًا لمدة أكثر من ساعتين بعد عملية إدلب، التي أسفرت عن مقتل 29 شخصًا من مليشيات الرئيس التركي رجب طيب أدوغان





وأشار إلى أنه رصد انقطاعًا كاملًا لخدمات موقع "تويتر" و"فيسبوك" و"إنستجرام" و"ماسنجر"، لافتًا أن الانقطاع كان مصدره شركات إنترنت تركية، منها شركة الإنترنت التركية الوطنية "ترك تليكوم".





وكان الجيش السوري بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.





وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.



