إليسا تتغزل في ياسمين صبري عبر تويتر

تغزلت الفنانة اللبنانية إليسا في الفنانة ياسمين صبري من خلال تغريدات متبادلة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، وهي ليست المرة الاولى بينهما.





ونشرت إليسا تغريدة تساءل فيها متابعيها :" من متحمس لصدور البومي الجديد؟"، لتعلق ياسمين صبري :" انا".





وقامت النجمة اللبنانية باعادة نشر تعليق ياسمين صبري عبر حسابها وعلقت:" سيدتي الجميلة".





يشار الى ان اليسا انتهت من تسجيل أغنيات البومها الجديد منذ ايام ومن المقرر طرحه أواخر شهر مايو بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.





وتعاونت اليسا في البومها الجديد مع امير طعيمة، نادر عبد الله ، محمد رحيم ، بهاء الدين محمد، نصر محروس واحمد إبراهيم.



