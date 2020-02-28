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فن

اللهم اصرف عنا الوباء.. أحمد فلوكس يعلن مرضه

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:57 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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آيه عاطف
أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن مرضه من خلال نشر صورة له يظهر من خلالها واضعا المحاليل في أحد المستشفيات الخاصة؛ وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

علق فلوكس، على الصورة قائلًا: "تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير".

يذكر أن  أحمد فلوكس شارك صورة لزميلته منى فاروق عبر صفحته بموقع انستجرام، وكتب لها رسالة خاصة.

وعلق فلوكس قائلا: الأخت والزميلة العزيزة منى فاروق.. كلنا خطاء ولكنه ستر الله، ولعل ما حدث لكى علامة حب من الله.. لأن الله إن لم يكن يحبك لما رفع ستره عن خطئك لكى تعودى إلى رحاب الله.. وإيمانًا منى بأن الله يسبب الأسباب ليعفو عن عباده.. فأحب أن أبشرك بأن دورك فى المسلسل الإذاعى #طلقنى شكرا # فى انتظارك وفى كل أعمالى الشخصية".
اللهم اصرف عنا الوباء.. أحمد فلوكس يعلن مرضه
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