إلغاء المواقف العشوائية.. رئيس الوزراء: 7 مليارات جنيه تكلفة تطوير الطريق الدائري ولن نسمح بمخالفات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وعدد من المشروعات التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجّان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومديرى الأمن ومديرى المرور بالمحافظات الثلاث، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.





وفي مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة، ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية المتمثلة في إلقاء القمامة من المواطنين على الطريق، أو تكسير الأسوار لصنع مخارج عشوائية، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع هذه الممارسات.





وأكد مدبولي على ضرورة تفعيل المواقف الرسمية الواقعة أسفل الطريق الدائري وكذا ضرورة التواجد الأمني المكثف والتعامل بحسم مع أية مخالفات، مشيراُ إلى أن الدولة تقوم حاليًا بتطوير الطريق الدائري واستثمار ما يزيد على 7 مليارات جنيه على الطريق الدائري.





وخلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء: مطلوب من كل محافظ خطة واضحة بتوقيتات زمنية محددة، لإلغاء كل المواقف العشوائية واستبدالها بمواقف رسمية، وكذا منع إلقاء القمامة وغيرها من السلوكيات العشوائية، بالتنسيق مع مديري الأمن والمرور، مؤكدًا: "سأنزل معكم وأتابع وأرى ما أنجزتموه".





من جانبه، استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذى لصيانة وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أنه تم تكليف وزارة النقل بتطوير الطريق الدائري حول القاهرة نهاية عام 2019.





وأوضح الوزير أنه يجري العمل على صيانة طبقات الرصف من الاتوستراد الي المريوطية بطول 12 كم، فيما تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8كم ، كما تتم صيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو الى تقاطع شبرا - بنها بطول 15 كم، بالإضافة إلى تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الاتوستراد، وتطوير وتوسعة الطريق الدائري من الاتوستراد الي المريوطية بطول 12 كم شاملا تطوير وتوسعة كوبري المنيب على النيل.





وأشار وزير النقل إلى إنشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الأهرام الي تقاطع طريق الواحات، وجار دراسة تطوير و توسعة و صيانة رصف المسافة من طريق الإسكندرية الزراعى إلى المرج بطول 8 كم، وتطوير وتوسعة الطريق الدائري من السلام الي المرج بطول 8 كم، فيما يتم استكمال الطريق الداعم الداخلى من محور جوزيف تيتو حتى نفق السلام بطول 2 كم، والطريق الداعم الخارجى من محور سعد الشاذلى حتى نفق السلام بطول 5 كم، وتم الانتهاء من إنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو حتي طريق السويس بطول 9 كم.





كما استعرض الوزير أعمال تأمين سلامة المرور والنظافة، وإنارة الطريق الدائري، وإنارة الانفاق، وأعمال التخطيط بالبويات المرورية العاكسة.

كما استعرض الوزير مشروع رفع كفاءة طريق بنها - المنصورة بطول 73 كم، بعرض 9 أمتار، وبعدد 2 حارة مرورية، وإنشاء 5 كباري لحل التقاطعات السطحية، وينقسم الطريق إلى القطاع الأول بنها – هلا بطول 18 كم، ويضم هذا القطاع كوبري أسنيت بطول 912 مترا، وكوبري كفر شكر بطول 900 متر، والقطاع الثاني هلا- بشلا بطول 20 كم ويضم كوبري بشلا بطول 540 مترا، وكوبري صهرجت بطول 760مترا، والقطاع الثالث بشلا -أجا بطول 20 كم يقع عليه كوبري طنامل بطول 540 مترا، أمّا القطاع الرابع أجا – سندوب فهو بطول 15 كم.



