هتخرج من القاهرة في 8 دقائق.. ماذا تفعل الدولة في حلمية الزيتون

كشفت محافظة القاهرة عن تفاصيل أعمال تطوير حلمية الزيتون ضمن خطة التطوير التي تشهدها العاصمة لإعادتها لرونقها وجمالها .





تشمل الأعمال هدم «كوبرى الحلمية» المكون من ثلاث أجزاء ويربط بين منطقتى حلمية الزيتون والمطرية، لاستبداله بآخر ضمن خطة تطوير مصر الجديدة وشرق القاهرة.





ويتم تنفيذ الكوبرى الجديد بواقع ثلاث حارات مرورية.





يقع الكوبري ضمن محور يتم انشائه من مصر الجديدة الى طريق شبرا بنها الحر خلال 4 أشهر.





المحور الجديد سيمثل نقله نوعية، حيث سيربط منطقة مصر الجديدة بكل من الطريق الدائرى عند بداية طريق شبرا بنها الحر بامتداد محور أبو بكر الصديق، وذلك من أسفل كوبرى التجنيد إلى ميدان المطرية، ثم كوبرى مسطرد، ومباشرة إلى طريق شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم ولايستغرق أكثر من 8 دقائق فقط.





كما سيخرج منه وصلة من ميدان المطرية فى اتجاه ميدان الأميرية إلى محور روض الفرج، بحيث تخرج من مصر الجديدة إلى أول طريق الإسكندرية الصحراوى فى 15 دقيقة فقط، وذلك لخدمة المواطنين وتيسير انسياب حركة المرور.









التحويلات المرورية بمناسبة إنشاء الكوبري شملت القادم من مناطق كوبرى التجنيد وميدان ابن الحكم تجاه ميدان المطرية يسلك يمينًا شارع سليم الأول حتى تقاطعه مع شارع متحف المطرية فيسارًا شارع متحف المطرية فكوبرى النعام فشارع الرشاد فيسارًا شارع منية مطر فيمينًا شارع ترعة الجبل فيمينًا شارع الحرية اتجاه المطرية، ويسارًا شارع سليم فيمينًا كوبرى سنان فيمينًا شارع الزيتون فيمينًا شارع ترعة الجبل تجاه ميدان المطرية أو يسارًا شارع ترعة الجبل تجاه السواح.





أما عن القادم من ميدان المطرية تجاه ميدان ابن الحكم وكوبرى التجنيد يسلك يمينًا شارع المطرية فشارع السواح فكوبرى الطاهر.





ورحب أهالى المنطقة بأعمال التطوير متمنيا إنجازها فى أسرع وقت حتى تعود الحياة الى طبيعتها فى مناطق العمل والقضاء على الأزمة المرورية بالمنطقة بعد استغلال المكان بشكل أمثل.





كما يجري تنفيذ مخطط تطوير حي مصر الجديدة، الذي يعد من أهم المشروعات التي تتبناها محافظة القاهرة حاليا، ويشمل تطوير الطرق والنقل.





جرى اختبار هذا المخطط بدراسة علمية شاملة وفكر متطور سوف يسجل في التاريخ كأحد الانجازات الهامة والعملاقة التي تشهدها مصر.





عمليه التطوير في المخطط جاءت على 8 مراحل يجري تنفيذ خمسة مراحل منها حاليا ، وتعد عمليه التطوير هي الأولى من نوعها منذ خططها البارون امبان وبعد ان تدهور حالها لدرجة محزنة من كل النواحي.





المرحلة الاولي من المخطط شملت تطوير منطقة مثلث الماظة ومحور ابوبكر الصديق وفيها تم تحويل الحركة المرورية الي حركة حرة بلا تقاطعات وزيادة سعة الطرق وتسهيل حركة وسائل النقل الجماعي بدرجة كبيرة وحل مشكلة العجز في الانتظار .





انشاء 5 كباري جاء ضمن المخطط لتحقيق السيولة المروية ، كما أن المرحلة الثانية شملت تطوير معظم باقي مناطق مصر الجديدة وحل كل الاختناقات المرورية وحل مشاكل الانتظار فيها مع المحافظة علي تقاطعاتها وميادينها الشهيرة وفيها تم انشاء كوبري واحد فقط.





وعن المرحلة الثالثة فشملت انشاء محور جديد حر في معظم اجزائه هو محور يمتد من شارع الحجاز الجاري تطويره الي شارع المقريزي في مكان المترو القديم الي كوبري القبة ثم يمتد حتي ميدان رمسيس في طريق حر معزول في معظمه يمكن ان تذهب من عند نادي الشمس حتى ميدان رمسيس في 10 دقائق.





أما المرحلة الرابعة وهي الأخطر والاهم هي انشاء محور جديد عبقري يربط مصر الجديدة بكل من الطريق الدائري عند بداية طريق شبرا بنها الحر بامتداد محور ابوبكر الصديق من تحت كوبري التجنيد الي ميدان المطرية ثم كوبري مسطرد ومباشرة الي شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم فقط تقطعه في 8 دقائق فقط ويخرج منه وصله من ميدان المطرية في اتجاه ميدان الاميرية والي محور روض الفرج بحيث تخرج من مصر الجديدة الي اول اسكندرية الصحراوي في 15 دقيقة فقط في طريق حر دون توقف ومزايا هذا المحور ضخمة وخطيرة.





أما المرحلة الخامسة فشملت تطوير محور الصاعقة ليعمل كمدخل جديد من والي مصر الجديدة بعيدا عن طريق السويس ويتبقي 3 مراحل سيتم العمل عليهل فور الانتهاء من المراحل الحالية.





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