هتوصل وسط البلد في 10 دقائق.. ماذا تفعل الحكومة في مصر الجديدة

يعد مخطط تطوير حي مصر الجديدة، من أهم المشروعات التي تتبناها محافظة القاهرة حاليا، ويشمل تطوير الطرق والنقل.



جرى اختبار هذا المخطط بدراسة علمية شاملة وفكر متطور سوف يسجل في التاريخ كأحد الانجازات الهامة والعملاقة التي تشهدها مصر.



عمليه التطوير في المخطط جاءت على 8 مراحل يجري تنفيذ خمسة مراحل منها حاليا ، وتعد عمليه التطوير هي الأولى من نوعها منذ خططها البارون امبان وبعد ان تدهور حالها لدرجة محزنة من كل النواحي.



المرحلة الاولي من المخطط شملت تطوير منطقة مثلث الماظة ومحور ابوبكر الصديق وفيها تم تحويل الحركة المرورية الي حركة حرة بلا تقاطعات وزيادة سعة الطرق وتسهيل حركة وسائل النقل الجماعي بدرجة كبيرة وحل مشكلة العجز في الانتظار .



انشاء 5 كباري جاء ضمن المخطط لتحقيق السيولة المروية ، كما أن المرحلة الثانية شملت تطوير معظم باقي مناطق مصر الجديدة وحل كل الاختناقات المرورية وحل مشاكل الانتظار فيها مع المحافظة علي تقاطعاتها وميادينها الشهيرة وفيها تم انشاء كوبري واحد فقط.



وعن المرحلة الثالثة فشملت انشاء محور جديد حر في معظم اجزائه هو محور يمتد من شارع الحجاز الجاري تطويره الي شارع المقريزي في مكان المترو القديم الي كوبري القبة ثم يمتد حتي ميدان رمسيس في طريق حر معزول في معظمه يمكن ان تذهب من عند نادي الشمس حتى ميدان رمسيس في 10 دقائق.



أما المرحلة الرابعة وهي الأخطر والاهم هي انشاء محور جديد عبقري يربط مصر الجديدة بكل من الطريق الدائري عند بداية طريق شبرا بنها الحر بامتداد محور ابوبكر الصديق من تحت كوبري التجنيد الي ميدان المطرية ثم كوبري مسطرد ومباشرة الي شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم فقط تقطعه في 8 دقائق فقط ويخرج منه وصله من ميدان المطرية في اتجاه ميدان الاميرية والي محور روض الفرج بحيث تخرج من مصر الجديدة الي اول اسكندرية الصحراوي في 15 دقيقة فقط في طريق حر دون توقف ومزايا هذا المحور ضخمة وخطيرة.



أما المرحلة الخامسة فشملت تطوير محور الصاعقة ليعمل كمدخل جديد من والي مصر الجديدة بعيدا عن طريق السويس ويتبقي 3 مراحل سيتم العمل عليهل فور الانتهاء من المراحل الحالية.