AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سيارات وتوكتوك للدعاية بانتخابات المهندسين بـ الغربية.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:37 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

شهد محيط مقر فرع نقابة المهندسين بمركزي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية اليوم انتشار مطبوعات ورقية وسيارات دعائية و"التوك توك "حامله للافتات المرشحين تزامنا مع استمرار توافد الألاف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سباق إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة النقابة على مستوي كافة الشعب واللجان الفرعية بالمحافظة .

كانت انتخابات نقابة المهندسين بفرعيها بطنطا والمحلة شهدت توافد إقبال الناخبين للمشاركة فى عمليات التصويت فى سباق الانتخابات والتى انطلقت فعاليات فى الساعة العاشرة صباحا تحت إشراف قضائي كامل للأبداء بأرائهم واختيارهم  أعضاء مجلس الإدارة للانتخابات التجديد النصفي .

وتستمر عمليات التصويت على مدار 8 ساعات متواصله قبل إغلاق الصناديق في الساعة 7 من مساء اليوم لتحديد الفائزين فى سباق الترشح على مقاعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة .

ويتنافس على مقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة ٣١ مرشحا مقسمين الي ثلاثة شعب هندسية وتضم القائمة لأعضاء مجلس النقابة ١١ مرشحا لشعبة الكهرباء و٩ مرشحين لشعبة ميكانيكا و١١ مرشحا لشعبة المدني.

اقرأ أيضا

استمرار إقبال الناخبين في انتخابات التجديد النصفي بالغربية وفرض كردون أمني بمحيط مقرات التصويت.. صور وفيديو


سيارات وتوكتوك للدعاية بانتخابات المهندسين بـ الغربية.. صور
سيارات وتوكتوك للدعاية بانتخابات المهندسين بـ الغربية.. صور
سيارات وتوكتوك للدعاية بانتخابات المهندسين بـ الغربية.. صور
سيارات وتوكتوك للدعاية بانتخابات المهندسين بـ الغربية.. صور
سيارات وتوكتوك للدعاية بانتخابات المهندسين بـ الغربية.. صور
سيارات وتوكتوك للدعاية بانتخابات المهندسين بـ الغربية.. صور
سيارات وتوكتوك للدعاية بانتخابات المهندسين بـ الغربية.. صور
سيارات وتوكتوك للدعاية بانتخابات المهندسين بـ الغربية.. صور
سيارات وتوكتوك للدعاية بانتخابات المهندسين بـ الغربية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة المهندسين الجمعة المقبلة.. تفاصيل

اليوم .. 27 مرشحا يتنافسون في انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

إقبال كثيف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

تأجيل الجمعية العمومية العادية لنقابة الأقصر لعدم اكتمال النصاب القانوني في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

استمرار إقبال الناخبين في انتخابات التجديد النصفي بالغربية وفرض كردون أمني بمحيط مقرات التصويت.. صور وفيديو

استمرار توافد المهندسين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى بالدقهلية

ترشيحاتنا

اللهم اصرف عنا الوباء.. أحمد فلوكس يعلن مرضه

مكياج جذاب بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

تشكيل الزمالك والترجي المتوقع في موقعة دوري أبطال إفريقيا

أسعار سينوفا senova من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

حكم من قال لزوجته تحرمين علي.. الإفتاء ترد.. فيديو

بجمبسوت أنيق.. كارمن بصيص تخطف الأنظار.. وهذه تكلفته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. فراخ مشوية في الفرن ولازانيا.. والحلو: تورتة كريب بالشيكولاتة

أسعار سينوفا senova من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

بجمبسوت أنيق.. كارمن بصيص تخطف الأنظار.. وهذه تكلفته