سيارات وتوكتوك للدعاية بانتخابات المهندسين بـ الغربية.. صور

شهد محيط مقر فرع نقابة المهندسين بمركزي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية اليوم انتشار مطبوعات ورقية وسيارات دعائية و"التوك توك "حامله للافتات المرشحين تزامنا مع استمرار توافد الألاف من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سباق إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة النقابة على مستوي كافة الشعب واللجان الفرعية بالمحافظة .

كانت انتخابات نقابة المهندسين بفرعيها بطنطا والمحلة شهدت توافد إقبال الناخبين للمشاركة فى عمليات التصويت فى سباق الانتخابات والتى انطلقت فعاليات فى الساعة العاشرة صباحا تحت إشراف قضائي كامل للأبداء بأرائهم واختيارهم أعضاء مجلس الإدارة للانتخابات التجديد النصفي .

وتستمر عمليات التصويت على مدار 8 ساعات متواصله قبل إغلاق الصناديق في الساعة 7 من مساء اليوم لتحديد الفائزين فى سباق الترشح على مقاعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة .

ويتنافس على مقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة ٣١ مرشحا مقسمين الي ثلاثة شعب هندسية وتضم القائمة لأعضاء مجلس النقابة ١١ مرشحا لشعبة الكهرباء و٩ مرشحين لشعبة ميكانيكا و١١ مرشحا لشعبة المدني.

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