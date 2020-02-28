تزايد الإقبال على انتخابات المهندسين في أسيوط

استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط أعمال التصويت بعد توقف لأداء صلاة ظهر الجمعة.

وقال المهندس أحمد محمد خليل رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط إن الإقبال على عملية التصويت تزايد بعد ظهر الجمعة ، مشيرا إلى أن الانتخابات تجرى على 7 مقاعد هم نصف أعضاء مجلس النقابة ممن مر على انتخابهم 4 سنوات، كما يتنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففي شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن.

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وأضاف خليل انه يتنافس 56 مرشحا فوق السن و34 تحت السن في الشعبة الميكانيكية، أما في الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن ، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و 9 تحت السن في الشعبة الكيميائية والنووية ، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن في شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

يذكر أن عدد المهندسين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات بالنقابة الفرعية بأسيوط هم 11156مهندسًا ومهندسة، وهم المهندسون الذين سددوا اشتراك عام 2018 حتى صباح اليوم الجمعة، وأن العدد قابل للزيادة حتى مساء اليوم، حيث يسمح للمهندس بتسديد الاشتراك السنوي حتى قبيل غلق اللجان الانتخابية ومن ثم الإدلاء بصوته.