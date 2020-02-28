وفد إماراتي يقدم واجب العزاء في الرئيس الراحل مبارك.. شاهد









وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وأقيمت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة .





يذكر أن الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى في 11 فبراير 2011.

أعلن الإعلامي أحمد موسى عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حضور وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة لمسجد المشير بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.