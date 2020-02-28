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أخبار البلد

وفد إماراتي يقدم واجب العزاء في الرئيس الراحل مبارك.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:24 م
الإمارات
الإمارات
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مصطفى كرم / سيد احمد
أعلن الإعلامي أحمد موسى عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حضور وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة لمسجد المشير بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.


وكان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قد وافته المنية صباح الثلاثاء، وأقيمت له جنازة عسكرية صباح الأربعاء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة .

يذكر أن الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى في 11 فبراير 2011.
وفد إماراتي يقدم واجب العزاء في الرئيس الراحل مبارك.. شاهد
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