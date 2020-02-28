القبض على 5 مشجعين لـ الترجي التونسي بسبب إثارة الشغب

ألقت القوات الأمنية المكلفة بتأمين مباراة الزمالك والترجي التونسي، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة القبض على 5 مشجعين للفريق التونسي بسبب إثارتهم الشغب أثناء المباراة.

















وكانت قد قامت قوات الأمن، بإخلاء مدرجات نادي الترجي الرياضي التونسي، بعد إشعال الجماهير للشماريخ، بعد هدف اللاعب الجزائري عبدالرؤوف بن غيث، لصالح الترجي، ليتم إخلاء المدرجات، قبل انطلاق الشوط الثاني.





يذكر أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تمنع استعمال الشماريخ بمدرجات الملاعب في البطولات الإفريقية.





وكان قد تغلب فريق الزمالك على نظيره الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل فى ملعب رادس بتونس.





تقدم للترجي رؤوف بن غيث وأدرك محمد أوناجم التعادل ثم أضاف أشرف بنشرقي ثاني أهداف الفارس الأبيض ومحمود علاء من ركلة جزاء .





بدأ اللقاء بضغط تونسي وتصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لهجمة خطيرة وأنقذ مرماه من هدف محقق بعدما سدد الليبي حمد الهونى الكرة قوية داخل منطقة الجزاء أبعدها بصعوبة عن مرماه.





وتسبب محمود علاء فى الدقيقة الثانية بعدما ارتكب خطأ ضد حمد الهوني من الناحية اليسرى وشهدت الدقيقة الرابعة سيطرة تونسية على منتصف الملعب ومن خطأ دفاعي سدد حمد الهوني كرة قوية تمر الى جوار مرمى حارس الزمالك فى الدقيقة الخامسة.





واصل الترجى الضغط على دفاعات الزمالك وحصل مصطفى محمد فى الدقيقة السابعة على ركلة حرة بعد تعرضه إلى العرقلة فى منتصف الملعب وتعرض فرجاني ساسي إلى إصابة فى الدقيقة التاسعة من كرة مشتركة مع كوليبالي وخضع إلى العلاج.





راوغ بن غيث مدافعى الزمالك لكنه فشل فى السيطرة على الكرة فى الدقيقة الـ 15 وتعرض أحد لاعبى الترجى الى الإصابة وخرج من أجل تلقى العلاج فى الدقيقة 16.





اضطر معين الشعباني مدرب الترجي إلى إجراء تغيير اضطراري بعد اصابة الجزائرى إلياس شتى ونزول خليل شمام فى الدقيقة 19 وقاد أشرف بنشرقي هجمة من الناحية اليمنى في الدقيقة 21 وفشل فى ترجمتها إلى خطورة على الدفاعات التونسية.





حصل في الدقيقة 23 مصطفى محمد على ضربة حرة أمام منطقة الجزاء للفريق التونسي وتعرض فى الدقيقة 25 محمود الونش إلى ارتطام قوى ومرر حمد الهونى الكرة عرضية الى الجزائرى بن غيث سددها فى شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك.





وفى الدقيقة 31 سدد محمد أوناجم قذيفة صاروخية تسكن شباك حارس الترجى ويسجل هدفا عالميا وتعرض مصطفى محمد فى الدقيقة 33 إلى اصطدام قوي على الأرض وخضع إلى العلاج.





وأرسل فى الدقيقة 34 حازم إمام كرة عرضية سددها مصطفى محمد قوية تمر إلى جوار مرمى الحارس التونسي وأنقذت العارضة نادي الترجي من هدف ثاني في الدقيقة 36 بعدما سدد محمود علاء كرة قوية برأسه داخل منطقة الجزاء لتمر الى خارج الملعب.





وتصدى معز بن شريفية في الدقيقة 38 لكرة قوية سددها محمد أوناجم داخل منطقة الجزاء وحصل حمد الهونى على ركلة حرة بعد تعرضه إلى عرقلة من محمود علاء فى الدقيقة 39 وسدد فى الدقيقة 43 رؤوف بن غيث كرة قوية تعلو عارضة حارس الزمالك.





شهدت مجريات الشوط الثاني بداية حماسية بين الفريقين وحصل وتارا مهاجم الترجي على ركلة حرة فى الدقيقة 47 اثر تعرضه إلى العرقلة واعتمد الفريق التونسي على الضغط المتقدم ومنع لاعبى الزمالك من بناء الهجمات.





سدد خليل شمام فى الدقيقة 57 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد أبو جبل حارس الزمالك إلى ضربة ركنية وسدد فى الدقيقة 53 حمد الهوني كرة تعلو عارضة حارس الزمالك.





نجح لاعبو الترجي على تضييق المساحات أمام أشرف بنشرقي وتحجيم خطورته وحصل فى الدقيقة 58 فرجاني ساسي على ضربة حرة عقب عرقلته من جانب لاعبي الترجي وأشهر الحكم المغربي رضوان جيد بطاقة صفراء للاعب حمدى بن رمضان.





سدد مصطفى محمد فى الدقيقة 55 قذيفة صاروخية تعلو عارضة الحارس التونسي وتحصل منها على ضربة ركنية وأرسل محمد أوناجم كرة عرضية تصدى لها معز بن شريفية فى الدقيقة 58.





أبعد فى الدقيقة 61 محمد أبو جبل حارس الزمالك كرة خطيرة تتحول إلى ضربة ركنية وراوغ أشرف بنشرقي فى الدقيقة 63 دفاعات الترجي على غرار الهدف الثاني فى السوبر الإفريقي وسدد الكرة تصطدم بأقدام مدافعي الفريق التونسي وتضيع فرصة هدف للفارس الأبيض.





أنقذ فى الدقيقة 65 مرمى الزمالك من هدف ثاني بعدما مرر حمد الهوني كرة عرضية وصلت إلى وتارا وقام الونش بـ إبعادها الى ضربة ركنية وسدد مصطفى محمد كرة قوية فى الدقيقة 67 تصدى لها معز بن شريفية حارس الترجي.





نجح أشرف بنشرقي في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في مرمى الترجي بالدقيقة 74 وقام حكم اللقاء المغربي بطرد لاعب الترجي محمد علي وأضاع أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 76 فرصة الهدف الثالث بعدما سدد الكرة داخل منطقة الجزاء لتمر الى جوار مرمى الحارس التونسي.





ودفع باتريس كارتيرون باللاعب شيكابالا فى الدقيقة 80 بدلا من محمد أوناجم وسدد قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى الحارس التونسي وعبدالله جمعة بديلا عن أحمد سيد زيزو و كاسونجو فى الدقيقة 88 بدلا من مصطفى محمد.





حصل أشرف بنشرقي على ركلة جزاء فى الوقت بدل الضائع سددها محمود علاء وتسكن الشباك ويضيف الهدف الثالث فى الوقت بدل الضائع.



