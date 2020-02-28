زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح انتهاكات نظام تميم

اتهمت الشيخة أسماء أريان، القضاء القطري، باللجوء الى الترهيب، والخروج عن قواعد القانون الدولي، فيما يتعلق بالتعامل مع زوجها، الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، حفيد مؤسس قطر.





وقالت الشيخة أسماء، في كلمة بنادي الصحافة السويسري، إن القضاء القطري يعتمد على الترهيب، ولا يهتم بحماية الأشخاص أو المسجونين، مؤكدة وجود الكثير من المظلومين داخل سجون قطر.





وأوضحت زوجة طلال آل ثاني، أن هناك الكثير من المعتقلين في سجون قطر دون سبب أو بدون محاكمة، منتقدة طريقة القبض عليهم ووصفتها بـ"غير القانونية".





وفضحت الشيخة أسماء انتهاكات السلطات القطرية بحق المواطنين، ومدى القمع الذي يتعرض له القطريون في ظل حكم تميم بن حمد.



