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توك شو

إصابتان بـ كورونا.. الصحة: نتواصل مع فرنسا لكشف الأمر | فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:51 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم الإعلان أمس عن تعافي الحالة الاجنبية الحاملة لفيروس كورونا الوحيدة بداخل مصر وخروجها من العزل الطبي.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن وزارة الصحة تواصلت مع السفارة المصرية في فرنسا، والسفارة لم تحصل على معلومات بشأن أن هناك حالتين مصريتين مصابتين بكورونا، كما تواصلت مصر مع منظمة الصحة العالمية ولم يتوفر لها أي بيانات بشأن هذا الخبر.

وتابع: أن من بعد تعافي الحالة الأجنبية من كورونا عادت مصر خالية من فيروس كورونا.

وأوضح: أن هناك شائعات وفيديوهات كثيرة تظهر ليست حقيقية تماما بخصوص انتشار فيروس كورونا فى مصر، مضيفا أن هناك حالة ذعر فى المدارس وان هناك كورونا فى المدارس وهذا ليس حقيقيا.

وأشار إلى أنه لا توجد رفاهية فى التعامل مع الإعلان عن إصابات كورونا، موضحا أن فى ظهور اي حالات مصابة بكورونا يتم إخطار منظمة الصحة العالمية لحظة بلحظة.
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