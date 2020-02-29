فك التكشيرة.. طبيب نفسي يكشف روشتة التخلص من ضغوط العمل اليومية ..فيديو

قال الدكتور عمرو سليمان، عضو الجمعية العالمية للطب النفسى، إن الموظف وصاحب العمل يشتركان معا في خلق بيئة العمل؛ فهما المسئولان عن خلق مناخ جيد.





وكشف عمرو سليمان، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، عن أهم مواصفات لابد توافرها بصاحب العمل ومنها القيادة، ومشاركة موظفيه، وتواضعه، ووضعه خطة ورؤية لمسيرة العمل.





ولفت عضو الجمعية العالمية للطب النفسى، إلى أنه لابد أن يمنح المديرون موظفيهم الخبرات اللازمة؛ تمهيدًا لخلق أجيال بشتى المؤسسات والشركة على دراية كبيرة بالمهارات المطلوبة لرفع كفاءة العمل.





وأشار عمرو سليمان، إلى أن ضمان وجود الخدمات ومسيرة العمل الناجحة هو منح الخبرات للأجيال؛ فعلى سبيل المثال فى مجال الطب لابد من نقل المعلومات والخبرات للأجيال الصغيرة لتحقيق نسب الشفاء بدقة واستمرار.





وتابع أن التخلص من الضغوط اليومية فى العمل تعتمد فى الأساس الأول البعد عن العبوس بوجه الآخرين خاصة استقبال يوم عمل جديد، إضافةً إلى الاعتماد على مبدأ التفاؤل والتخلص من كافة الأفكار السلبية الخاصة بالكسل، أو الملل، خلق أحاديث مع زملاء العمل لكسر روتين إنهاء التكليفات اليومية ومن ثم مغادرة العمل فورًا.



