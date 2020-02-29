للوقاية من فيروس كورونا.. الإفتاء تحدد آدابا ينبغي على العاطس التحلي بها

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي على الإنسان حال العطس أن يغطى وجهه بيده أو بثوبه ويخفض صوته.





واستدلت دار الإفتاء، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما روي عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه "أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ، وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ".









حكم تشميت العاطس وتحميده

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال " هل تشميت العاطس فرض عين أم فرض كفاية ؟"، أن العلماء اتفقوا على أنه يسن للعاطس إذا عطس أن يحمد الله فيقول: "الحمد لله"، ولو زاد: "رب العالمين" كان أحسن كفعل ابن مسعود، ولو قال: "الحمد لله على كل حال" كان أفضل كفعل ابن عمر، وقيل: يقول: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه" كفعل غيرهما، وأن يقال المسلم لأخيه العاطس: "يرحمك الله"، فيرد عليه العاطس بقوله: "يهديكم الله ويصلح بالكم"، وذلك لما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ"، أخرجه البخاري في صحيحه.









حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حكم تشميت العاطس : التشميت هو الدعاء بالخير والبركة، وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته، واختلفوا في درجة المشروعية، فذهب الجمهور إلى أنه واجب، وذهب الشافعية إلى أنه سنة؛ لما رواه أبوهريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللهُ»، أخرجه البخاري في صحيحه.



وأضاف العجمي، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه: "ه ل يجوز تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟ أم أن تشميته يكون عدم إنصات للجمعة ؟)، الأصل أن الشرع ندبًا إلى الإنصات لخطبة الجمعة وعدم التحدث، أما تشميت العاطس هذا مما اختلف فيه أحد العلماء، فمنهم من قال يكره الكلام بعمومه، ومنهم من قال يحرم الكلام، وعليه فى هذه الحالة الأولى هو ترك هذا التشميت اى لا تقوله.









الحكمة من الحمد بعد العطاس

وأوضح العلماء أن العطاس نعمة من نعم الله، فلا بد للعاطس إذا عطس أن يحمد الله تعالى، وقال ابن القيم في كتابه «زاد المعاد»: «العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه، التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة، مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها على هذه الزلزلة، التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها».





المستحب عند العطس

يستحب خفض الصوت بالعطاس، ووضع شيء على فمه وأنفه لئلا يخرج منهما أذىً، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا عَطَسَ، غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ، وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ» أخرجه الترمذي وأبو داود، وقَالَ الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.





هل قول الحمد الله حال العطس في الصلاة يبطلها؟

"إذا عطس المصلي أثناء الصلاة فهل يشرع له أن يحمد الله أو لا؟"، في ذلك أقوال للعلماء، فمنهم من قال يحمد الله في نفسه ولا يحرك به لسانه، ومنهم من قال ولا في نفسه، ومنهم من قال يحمد الله ويحرك به لسانه بحيث يسمع نفسه.