«الكسب غير المشروع» يحيل حوت القمح بوزارة التموين للجنايات

وافق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، على قرار د. محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بإحالة "ممدوح . ع"، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة ۱۱۸۰۰۷۲۲ مليون جنيه، في ثروته نتيجة تلاعبات مع العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية.





وأثبتت التحقيقات، أن المتهم بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية وتجاوزت تعاملاته الحد المقرر قانونًا مع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية حقق كسبا غير مشروع لنفسه ولذويه بمبلغ ۱۱۸۰۰۷۲۲ مليون جنيه وكان ذلك بأن استغل صفته سالفة الذكر ونتج عن ذلك وجود زيادة طارئة في ثروته وذويه بالقيمة المشار إليها لا تتناسب مع دخله المشروع وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.





شهد ضابط الرقابة الإدارية أنه بناءا على تكليفه من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من بعض أعضاء مجلس النواب بشأن الفساد والتلاعب في توريدات القمح واهدار المال العام لصالح مستوردي القمح حيث تبين أن من ضمن المتورطين في هذه الوقائع المتهم / ممدوح عدلی احمد عيد ابو هميلة - رئيس مجلس ادارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية - وإنه باجراء تحريات حول ما تضمنه ذلك التقرير بشأن تلك المتهم تبين قيامه بالتعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وأكدت التحريات اتفاقه مع بعض الموظفين العاملين بهذه الوزارة والمسئولين عن استلام الاقماح في الصوامع الخاصة به على اثبات توريد كميات وهمية من القمح المورد والمخزن لحساب هيئة السلع التموينية في صوامع شركته في حين أن المورد فعليا هو كميات أقل بكثير وقد اكدت اللجان الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة أن هناك عجز في صوامع ذلك المتهم يقدر بقيمة 11184 طن قمح بمبلغ يصل اربعون مليون وخمسمائة وثلاثة وخمسون الف ومائة وأربعة وثمانون جنيها.





وانتهى مجرى التحريات الى تحقيق المتهم المذكور لجريمة الكسب غير المشروع والناتجة عن مخالفته للنصوص القانونية العقابية والاشتراك في جرائم تسهيل الأستيلاء على المال العام والمتمثل في أحوال وزارة التموين وهي من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل وهو ما ادي الي تضخم ثروته بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.





كما كشفت التحريات السرية عن ممتلكات المذكور وذويه من عقارات وأسهم البورصة وشركات وسيارات تبين امتلاكه وذويه الآتي

شركات الامل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية وقيمة المساهمة ١٢٥٠٠٠٠ مكتتب والمنيا بيوتي سنتر قيمة المساهمة فيها ١٠٠ الف جنيه راس مال و سنابل قيمة المساهمة فيها ٥٠٠ الف جنيه راس المال وممتلكات عقارية باسم زوجته عبارة عن وحدة سكنية بالجيزة ووحدة سكنية بالإسكندرية وقطعتين أرض زراعية بالجيزة و شونه ابو هميله بالجيزة وشونة سنابل مركز البدرشين و صومعة ابو هميله بالبدرشين

ومجموعة سيارات يمتلكها انواعها متسوبيشي و هيونداي و شيفروليه و متسوبيشي.





وانتهى جهاز الكسب غير المشروع من خلال التحقيقات أنه بعد خصم النفقة المعيشية للمشكو في حقهم وذويهم غير كل سنه بما يتناسب مع ظروفه وحالته الاجتماعية وصولا لتحديد اجمالي المصروفات غير معلومة المصدر أيا كان نوعها قد أسفر الفحص عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر للمتهم المذكور وذويه باجمالي مبلغ ۱۱۸۰۰۷۲۲ احدى عشر مليون وثمانمائة الف وسبعمائة اثنين عشرون جنيها وانتهت اللجنة أن هذا التضخم بعد زيادة طارئة في ثروته وذويه لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها