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ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح قصر حاجر العديسات وتطالب بزيادة عدد كتب الأطفال

السبت 29/فبراير/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة حاجر العديسات بمحافظة الأقصر.

وتفقدت الوزيرة القصر، والقاعات الخاصة به، ومسرح الذي يضم ما يقرب من 200 كرسي، ونادي التكنولوجيا، وقاعات الورش، وتضم مكتبة الطفل بالقصر قرابة 2750 كتاب، من إصدارات قصور الثقافة، وبعض قطاعات الوزارة،  ودار المعارف، وطالبت الوزيرة من عواض بتزويد المكتبة بكتب الأطفال.

بينما تضم المكتبة العامة بالقصر قرابة 10 آلاف كتاب، من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، وتتنوع الكتب ما بين فكرية، وأدبية، وعلوم اجتماعية، ومسرح، وفنون. 

قصر ثقافة حاجر العديسات يقع على مساحة 1323 مترا مربعا ويتكون من طابقين يضم الأول مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا ومعلومات، فرغات الاسقبال، غرف الممثلين والاداريين، مسرح على مساحة 220 مترا مربعا يسع 145 كرسيا.

أما الطابق الثاني يشمل قاعات الرحف البيئية والفنون التشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل وغرفة الإسقاط.
وزيرة الثقافة تفتتح قصر حاجر العديسات وتطالب بزيادة عدد كتب الأطفال
وزيرة الثقافة تفتتح قصر حاجر العديسات وتطالب بزيادة عدد كتب الأطفال
وزيرة الثقافة تفتتح قصر حاجر العديسات وتطالب بزيادة عدد كتب الأطفال
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