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سيارات

أسعار سيارات سوبارو subaru في مصر بعد تخفيض 30 ألف جنيه.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 04:21 م
subaru impreza 2020
subaru impreza 2020
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اشرف عطية

بعد اعلان وكيل سيارات سوبارو في مصر تخفيضات في أسعار سوبارو XV في مصر بقيمة 30 الف جنية  نعرض عليكم في هذا التقرير سعر ومواصفات السيارة سوبارو XV و سعر السيارة سوبارو امبريزا .  



مواصفات سوبارو xv

تتميز السيارة   سوبارو xv في مصر بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر وتمكنها هذه المواصفات من التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 13.1 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 180 كم في الساعة. 


 سعر سوبارو xv في مصر

وشمل التخفيض تراجع سعر الفئة الأولي من السيارة سوبارو xv  من 430 ألف جنيه إلى 410 آلاف جنيه بانخفاض بلغ 20 ألف جنيه كما تراجع سعر الفئة الثانية من 485 ألف جنيه إلى 455 ألف جنيه بانخفاض 30 ألف جنيه كما انخفض سعر الفئة الثالثة من 509.900 ألف جنيه إلى 489.900 ألف جنيه وانخفض السعر 20 ألف جنيه. 


وبعد التخفيض اصبحت اسعار سوبارو في مصر علي النحو التالي :

subaru impreza 2020
subaru impreza
سوبارو امبريزا تبداء من 370.000 جنية حتي 444.000 جنية لأعلي فئة .

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subaru xv
سوبارو xv تبداء من 410.000 جنية حتي 490.000 جنية لأعلي فئة .

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