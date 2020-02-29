علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك صن داونز

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه صن داونز الجنوب افريقي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري ابطال افريقيا.





تمكن علي معلول من تسجيل الهدف عن طريق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لم يتمكن حارس مرمى صن داونز ان يفعل امامها شيء.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أحمد فتحي. خط الوسط: جونيور أجايي، عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات. خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل صن داونز كلا من:





في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو

خط الدفاع:موسى ليبوسا - ريكاردو ناسيمينتو - أرينديسي - مودجيكا ماديشا

خط الوسط: جالي - كيكانا - زواني - مابوي - سيرينو

خط الهجوم: فيلاكازي