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أخبار العالم

قطر تكشف حقيقة المصالحة مع الدول العربية

السبت 29/فبراير/2020 - 08:15 م
أمير قطر
أمير قطر
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وكالات
قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، إن المحادثات التي استهدفت إنهاء الأزمة مع دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، والتي قطعت علاقتها مع الدوحة بسبب دعم الأخيرة للإرهاب واحتضانها للجماعات الإرهابية، لم تشهد تحقيق أي انفراجة.

وأضاف آل ثاني في تصريحات لقناة الجزيرة، التي تعتبر البوق الإعلامي لقطر، إنه  "لم يحدث أي اختراق لحل الأزمة الخليجية".

وأضاف أن قطر كانت تأمل بالتوصل إلى حل للأزمة التي شهدت قيام الدول العربية بقطع العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر منتصف عام 2017 إثر اتهامها بدعم الإرهاب والتودد للخصم الإقليمي إيران.

وقال الوزير القطري:  "كنا نتمنى حلا للأزمة الخليجية لكن لم يكن هناك أي نجاح لجهود الحل، ما زلنا منفتحين على أن تكون هناك حلول إيجابية قائمة على احترام سيادة الدول".
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