الوقاية من كورونا.. الحكومة: أجهزة جديدة لقياس درجات الحرارة داخل المطارات

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية، كانت من أول الدول التى اتخذت الإجراءات الاحترازية للوقاية فيروس كورونا وتطبيقها بالمطار، إضافة إلى إرجاع المواطنين المصريين من الصين.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعين خلال أسبوع بشأن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

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وتابع: آخر اجتماع كان الخميس الماضي و صدرت تكليفات برفع درجة الاستعدادات الاحترازية، وتم اتخاذ ثلاثة إجراءات وهى، التعاقد على أجهزة جديدة أكثر دقة في قياس درجات الحرارة من المستخدمة حاليًا، وسيتم وضعها فى المطارات.