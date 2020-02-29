ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك لـ4.11 تريليون جنيه بنهاية 2019

ارتفعت جملة السيولة المحلية بالبنوك لـ4.11 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 4.053 تريليون جنيه في نوفمبر السابق بفارق 57 مليار جنيه، ومقارنة بـ4.024 تريليون جنيه في أكتوبر 2019 بفارق 86 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي المعروض النقدي لـ 968.5 مليار جنيه في ديسمبر 2019 مقابل 961.12 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ953.5 مليار جنيه في أكتوبر 2019.





وبلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 507.12 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 503.15 مليار جنيه في نوفمبر 2019 ومقارنة بـ 501.72 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.





وسجّل إجمالي الودائع الجارية بالعملة المحلية نحو 461.341 مليار جنيه مقابل 459.972 مليار جنيه في نوفمبر2019 ومقارنة بـ 451.741 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق له.