محللون يكشفون أسباب تفوق الأهلي ويحذرون من مباراة العودة أمام صن داونز

انتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم الليلة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا.





وعلق تامر بدوي المحلل الرياضي، على نتيجة المباراة بأنه متخوف على النادي الأهلي من لقاء العودة أمام صن داونز في المباراة التي سوف تقام خلال الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





وأكد تامر بدوي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "لم أتوقع نتيجة مباراة اليوم خصوصا أن صن داونز لم يخسر أي لقاء طوال مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام".





وأضاف المحلل الرياضي: "أداء صن داونز طوال البطولة مخيف وكنت قلقا على الأهلي من لقاء اليوم ولكن الأهلي خيب توقعاتي واستطاع الفوز بالمباراة بنتيجة جيدة وإنه لم يدخل مرماه أي هدف على أرضية استاد القاهرة وهذه نقطة في صالحه وتعلي من فرص وصوله للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا".





وأكمل بدوي: "الأهلي قدم مباراة جيدة في الشوط الثاني سواء من حيث الاستحواذ أو من حيث الفاعلية على المرمى وترجم فرصة في الشوط الثاني لأهداف وكنت أتمنى أن يزيد غلته من الأهداف ولكن الأهم أن لا يدخل في مرماه هدف".





وفي نفس السياق وجه الكابتن محمد حلمي لاعب نادي الزمالك والمدير الفني السابق للنادي التهنئة لجمهور الأهلي والجهاز الفني للفريق الأحمر بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.





وقال محمد حلمي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد":"الأهلي لم يكن مقنعا في الشوط الأول كان مستحوذا على الكرة فقط ولم يكن إيجابيا على المرمى بأي صورة من الصور بل بالعكس الفريق الجنوب إفريقي كان أخطر وكان الأقرب للتسجيل من الأهلي".



