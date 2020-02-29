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الصحة العالمية: تعافى 82 % من مصابي كورونا حول العالم..فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 11:51 م
جون جابور
جون جابور
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر سجلت فقط إصابة واحدة حاملة لفيروس كورونا وقد تم شفاؤها.


وأضاف جون جابور خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن الحالة الحاملة لفيروس كورونا تم عزلها في الحجر الصحي لمدة 14 يوما ولم تكن مصابة بالفيروس بل حاملة للفيروس فقط .


واوضح  جون جابور،  أن فيروس كورونا أصبح يمثل قلقا دوليا بعد انتشاره في عدد من الدول ولن يستطيع احد اخفاءه كما ان معدل الوفيات في العالم بسبب كورونا وصل 3.5%.


وتابع  جون جابور، أن تبادل المعلومات بين دول العالم ساهم في التصدي لـ كورونا كما ان الشائعات الخاصة بالمرض تظهر كل ساعة على موقع التواصل الاجتماعي.

واستكمل جون جابور ، أن الجميع ينظر الي حالة الخوف والهلع لدى الناس ولا ينظرون الي عشرات الالاف الذين يتم علاجهم كما ان 82% من مصابي كورونا حول العالم تم شفاؤهم.

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