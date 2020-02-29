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أخبار العالم

444 مليار دولار.. كورونا يصيب ثروات أثرياء العالم

السبت 29/فبراير/2020 - 11:29 م
بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن أن مجموعة من أغنى أثرياء العالم فقدوا خلال أسبوع واحد 444 مليار دولار.

وأشارت القناة إلى أن الثروة الإجمالية لأغنى 500 شخص في العالم، تقلصت بواقع 444 مليار دولار بسبب الانخفاض الكبير في مؤشرات البورصات العالمية، على خلفية انتشار فيروس كورونا.



ووفقا لوكالة "بلومبرج"، تعرض لأكبر الخسائر رئيس شركة Amazon جيف بيزوس، ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، ومدير عام مجموعة LVMH الفرنسية برنارد أرنو، وبلغ إجمالي خسائرهم نحو 30 مليار دولار.

وخسر رئيس شركة "تسلا" إيلون موسك، الذي يحتل المرتبة 25 في تصنيف أغنى أغنياء العالم تسعة مليارات دولار هذا الأسبوع بعد انخفاض سعر أسهم الشركة.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أصبح الأسبوع الحالي، الأسوأ بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية منذ الأزمة المالية لعام 2008.
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