هل ارتفاع درجات الحرارة يوقف انتشار فيروس كورونا..الصحة العالمية تجيب

قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر مستعدة بشكل كامل لمواجهة فيروس كورونا، و قادرة على كشف الحالات وعزلها ومعالجة الأعراض.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد خوف على صحة المواطن المصري من كورونا.





وتابع جابور، أنه يوجد خط ساخن للمنظمة ورقمه 105 ويتيح للمواطن التواصل في حالة حدوث أي جديد مطالبا المواطن بضرورة أن يستقى معلوماته من مصادرها الرسمية.





وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه لا يوجد إثبات علمي يقر بأن ارتفاع درجات الحرارة يحد من ظهور وانتشار فيروس كورونا.